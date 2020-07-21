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Крістал Пелас оголосив про перший літній трансфер – новачка сватали в Тоттенхем і Арсенал

19:40 - Читать на русском
Крістал Пелас оголосив про перший літній трансфер – новачка сватали в Тоттенхем і Арсенал
Натан Фергюсон / ФК Крістал Пелас

Оборонець Вест Бромвіча Натан Фергюсон завершив свій перехід у лондонський Крістал Пелас.

19-річний центрбек перебрався на Селхерст Парк, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фергюсон уклав із "орлами" 3-річний контракт. Новачок дістався Пелас фактично безкоштовно, оскільки став гравцем команди Роя Ходжсона на правах вільного агента. У Вест Бромвічі оборонець виховувався з 8-річного віку. Раніше місцева преса писала, що Тоттенхем і Арсенал зацікавлені в підписанні таланта "дроздів".

У нинішньому сезоні Натан Фергюсон провів 21 матч у Чемпіоншипі, в яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

Вулверхемптон переграв Крістал Пелас і піднявся в зону Ліги Європи, Евертон здобув мінімальну перемогу над Шеффілдом

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Теги
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