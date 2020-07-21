Крістал Пелас оголосив про перший літній трансфер – новачка сватали в Тоттенхем і Арсенал

19-річний центрбек перебрався на Селхерст Парк, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дайєр офіційно продовжив контракт із Тоттенхемом

Фергюсон уклав із "орлами" 3-річний контракт. Новачок дістався Пелас фактично безкоштовно, оскільки став гравцем команди Роя Ходжсона на правах вільного агента. У Вест Бромвічі оборонець виховувався з 8-річного віку. Раніше місцева преса писала, що Тоттенхем і Арсенал зацікавлені в підписанні таланта "дроздів".

У нинішньому сезоні Натан Фергюсон провів 21 матч у Чемпіоншипі, в яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

Вулверхемптон переграв Крістал Пелас і піднявся в зону Ліги Європи, Евертон здобув мінімальну перемогу над Шеффілдом