"Кривбасс полностью за телепул. Сейчас это еще один момент, который должен объединить страну. Если не сейчас, то когда? Есть возможность впервые в истории сделать телепул. Это очень сложно, все мы понимаем, на какие риски идет канал, который будет работать над трансляцией, это война. Если мы решились проводить чемпионат, то должны объединяться в малейших мелочах.

На первый взгляд, это такая мелочь, но с другой – это большой шаг вперед. Позиция нашего клуба – это историческое решение. Как чемпионат во время войны, так и единственный телепул, что в таких условиях люди сумели объединиться. Очень большую работу в этом плане провела УПЛ и все работавшие над этим преодолели много сложностей и нюансов и получили предложение.

Один против, трое удержались – клубы УПЛ не смогли утвердить создание единого телепула

Заявления Козловского и Поворознюка? Я этого не знаю, комментировать не буду. Скажу только одно, во время заседания представители Руха сказали: "Наши специалисты все просчитали, и мы самостоятельно можем выйти на ту же сумму, которую предлагает нам представитель, предложивший лучшие условия". Я не понимаю: в чем тогда смысла заявления Козловского, если это та же сумма.

Он сказал, что это очень маленькая сумма, а они самостоятельно могут выйти на нее. У меня что-то не сходится либо в заявлении президента Руха, либо в позиции находившихся на заседании представителей Руха. Сам Козловский почему-либо не присоединился к нам, было бы интересно. Еще мне было очень интересно, но я не получил ответа на этот вопрос – о каких общенациональных каналах он говорил? Где они возьмут всю технику? Я не понимаю эту ситуацию.

Как разрешится ситуация? Надеюсь, что здравый смысл восторжествует над фантазиями и какими-то, возможно, эмоциональными заявлениями, которые выглядят более популистскими, чем реальными", – цитирует Гагарина FanDay .

Напомним, накануне состоялось заседание по созданию единого телепула. Сообщалось, что Динамо, СК Днепр-1 и Заря удержались, а Рух выступил против. Позже представитель львовян объяснил позицию клуба . Следовательно, окончательное решение было отложено на неделю.