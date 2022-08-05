"Кривбас повністю за телепул. Нині це ще один момент, який має об'єднати країну. Якщо не зараз, то коли? Є можливість вперше в історії зробити телепул. Це дуже складно, всі ми розуміємо, на які ризики йде канал, який працюватиме над трансляцією, це війна. Якщо ми зважилися проводити чемпіонат, то маємо об'єднуватися в найменших дрібницях.

На перший погляд, це така дрібниця, але з іншого боку – це великий крок уперед. Позиція нашого клубу – це буде історичне рішення. Як чемпіонат під час війни, так і єдиний телепул, що за таких умов люди зуміли об'єднатися. Дуже велику роботу в цьому плані провела УПЛ і всі, хто працював над цим, подолали багато складнощів та нюансів й отримали пропозицію.

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Заяви Козловського та Поворознюка? Я цього не знаю, коментувати не буду. Скажу лише одне, під час засідання представники Руху сказали: "Наші фахівці все прорахували, і ми самостійно можемо вийти на ту саму суму, яку пропонує нам представник, який запропонував найкращі умови". Я не розумію: в чому тоді сенсу від заяви Козловського, якщо це та сама сума.

Він сказав, що це дуже маленька сума, а вони самостійно можуть вийти на неї ж. У мене щось не сходиться або в заяві президента Руху, або в позиції представників Руху, які були на засіданні. Сам Козловський чомусь не приєднався до нас, було б цікаво. Ще мені було дуже цікаво, але я не отримав відповіді на це питання – про які загальнонаціональні канали він говорив? Де вони візьмуть усю техніку? Я не розумію цієї ситуації.

Як вирішиться ситуація? Сподіваюся, що здоровий глузд переможе фантазії і якісь, можливо, емоційні заяви, які виглядають більше популістськими, ніж реальними", – цитує Гагаріна FanDay.

Нагадаємо, напередодні відбулось засідання щодо створення єдиного телепулу. Повідомлялось, що Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря утримались, а Рух виступив проти. Пізніше представник львів'ян пояснив позицію клубу. Відтак, остаточне рішення відклали на тиждень.

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