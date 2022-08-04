"Информация о том, что мы выступаем против единого телевизионного пула, не соответствует действительности. Мы поддерживаем этот процесс.

Один против, трое воздержались – клубы УПЛ не смогли утвердить создание единого телепула

В этом конкретном случае нас только не устраивает предложение Setanta, которая хочет транслировать матчи УПЛ. Похожая позиция у Динамо, Черноморца, Зари и СК Днепр-1", – сказал Тимовчак в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее сообщалось, что во время голосования по созданию единого телепула Рух выступил против, а Динамо, СК Днепр-1 и Заря воздержались. Окончательное решение было отложено на неделю.

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