Решения по ТВ-пулу УПЛ переносится еще на неделю.

Сегодня, 4 августа, состоялось совещание клубов УПЛ (в скайп-формате) с участием президента УАФ Андрея Павелко по созданию единого телепула. Участники заседания не смогли прийти к единодушной позиции по этому вопросу.

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В частности, сразу четыре клуба отказались голосовать за единый ТВ-пул, который предлагала Setanta Sports. По информации Telegram-канала BurBuzz, против выступил Рух, а Динамо, СК Днепр-1 и Заря воздержались. Всем им дали неделю, чтобы определиться с решением.

К слову, предложение Setanta Sports следующее: на первый сезон она выделяет 3,2 млн долларов – половина идет клубам, другая – на производство трансляций.

Если единственный пул будет, то все матчи будут транслировать на платформе Setanta. Однако, по сообщению Telegram-канала Бомбардир, часть матчей должна пойти в свободный доступ на ТВ. Также возможен формат выхода трансляций с опозданием на YouTube.

Напомним, старт чемпионата Украины 2022/23 запланирован на 23 августа.

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