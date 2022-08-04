Перед матчем против Университати в Лиге конференций за Зарю было страшно. Даже после нескольких серьезных потерь в составе никто не сомневался, что луганчане выше классом, однако это была первая игра команды за 9 месяцев – а румыны провели уже пять. Кроме того, кадровое усиление летом поступало очень неравномерно, наигрывание Гладкого в роли центрфорварда завершилось с концом его контракта, а в игровом плане хватало проблем.

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Словом, переживать было за что. Тем не менее Патрик фон Леувен выставил на встречу в Люблине довольно перспективный состав. В основе Зари появились Кабаев, Булеца, Имереков, Назарина, Чурко, Вантух, Фагундес и Данченко – с таким подбором игроков можно было надеяться на нормальный футбол.

Футбол действительно был нормальным. На первых минутах луганцам было непросто подстроиться под достаточно агрессивное давление Университати, однако ничего интереснее дальнего удара Ивана над воротами румыны не выжали. Более того – до перерыва "ученые" провели всего три выстрела, ни разу не попав в створ. Два последних даже тяжело вспомнить.

Уже с 10 минуты встречи Заря установила контроль над мячом, начав его раскатывать в затяжных перепасовках. Было заметно, что черно-белым не хватает центрбека, способного отдать качественную передачу вперед, да и открываний на чужой трети было мало. Поэтому весь первый тайм прошел в переводах с фланга на фланг. Выход в позиционную атаку происходил через фулбеков и вингеров. Проблемой стала последняя фаза позиционного наступления.

До перерыва Заря доминировала, держа мяч 60% игрового времени и нанеся 8 ударов по воротам, однако опасными были только три. На 21-й минуте Назарина выстрелил с дальнего расстояния под левую штангу – мяч прошел в сантиметрах от нее. На 35-й Кабаев сместился на левый угол штрафной и пробил в ближний угол, но попал в наружную сторону сетки (хотя голкипер Лазар потерял ворота). На 37-й Булеца ворвался в штрафную на дриблинге и бахнул низом – Лазар парировал перед собой и тут же накрыл отскок. Кроме того, можно упомянуть выстрел Кристиана после классной проникающей передачи Данченко, но он оказался слишком слабым.

В конце концов отдыхать команды отправились при нулях на табло. Преимущество Зари было заметно невооруженным глазом. Университатя удивила своей беспомощностью, однако смущала игра луганцев в завершении атак. Идей и сыгранности явно не хватало.

В раздевалке тренеры замен не делали. Университатя попыталась начать второй тайм агрессивно, но давления снова хватило на несколько минут с одним дальним ударом "в молоко". Подопечные Патрика фон Леувена быстро перехватили инициативу и откровенно прижали соперника. На этот раз румынам было не по себе, ведь Заря создавала конкретные и очень острые моменты.

Первый "звоночек" раздался уже через пять минут после старта второго тайма. Нагнойный получил мяч на правом краю штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку – Лазар парировал. Еще через три минуты Кабаев завершил контрвыпад луганцев выстрелом под перекладину. Голкипер выручил Университатю и здесь.

Впрочем, на 55-й ему пришлось вынимать сферу из сетки: Чурко выполнил подачу с углового, а Нагнойный без абсолютного сопротивления замкнул ударом головой – 1:0! На 58-й минуте Заря могла и удвоить свое преимущество, раскатав необычайно эффектную комбинацию в стиле золотых времен Арсенала, но в ее завершении Чурко отдал неудачную скидку вместо выстрела с центра штрафной.

В последующие 15 минут луганчане несколько сбавили в активности, позволив Университате поработать с мячом. Румыны прогнозируемо бездарно распорядились возможностью, не создав ничего – даже перейти за центральный круг им было тяжело. Подопечные Патрика фон Леувена, в свою очередь, огрызнулись лонгшотами Данченко и Булецы. Для Лазара они не стали проблемой.

В заключительной 15-минутке темп игры окончательно упал. Чувствовалось, что Заре не хватает кондиций. Луганчане продолжали спокойно раскатывать мяч с фланга на фланг, но продвижений на чужую треть поля было очень мало. Не помог даже выход Лунева, Мышнева и Безбородько. Румыны, в свою очередь, смогли навязать больше единоборств и стали чаще выходить на нашу половину поля.

На 84-й минуте они даже создали неплохой момент в результате вторжения Банку на левый край штрафной, однако его выстрел в ближний угол парировал Мацапура. Еще через пять минут Рауль Силва пробил с дистанции над перекладиной. Впрочем, Заре удалось огрызнуться голом Безбородька с линии полукруга – Денис попал в дальнюю девятку, однако взятие ворот не засчитали. Оффсайд.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу луганчан. Теперь ждем ответного матча.

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