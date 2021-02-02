Коваленко дал первое интервью в статусе игрока Аталанты
Новичок Аталанты Виктор Коваленко поделился первыми впечатлениями от перехода в итальянский клуб.
– Опиши себя?
– Кто такой Виктор Коваленко, как футболист – это решать тренерам. Думаю, что я благодарный человек, всегда открыт и всегда улыбающийся.
– Какие у тебя воспоминания об играх Шахтера против Аталанты?
– Конечно, я помню обе. В первом матче выиграл украинский клуб, во втором – Аталанта.
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– Что для тебя значит футбол?
– Футбол для меня – большая жизнь. Большая мечта, которая сбывается. Это для меня очень много стоит.
– Первое впечатление от Бергамо?
– Очень красивый город, спокойный. Мне здесь очень нравится.
– Ты ожидал, что приедешь сюда на несколько месяцев раньше, чем планировалось?
– На самом деле очень этого ждал, очень хотел приехать сюда. Рад, что это произошло.
– Что хочешь получить на свой первый день рождения (14 февраля) здесь?
– Для меня это новый опыт, что мой день рождения припадает здесь. Я счастлив.
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– Что тебе говорил Малиновский?
– Мы разговаривали с Малиной об Аталанте еще задолго до этого. Обсуждали, которые здесь условия. Он говорил только положительное, мне это понравилось.
– Что бы ты делал без футбола?
– На самом деле это трудный вопрос. Даже не знаю, чем бы занимался без футбола.
– Любимая еда?
– Как у многих – зелень, салаты, рис, паста.
– Что знаешь о фанах Аталанты?
– Это большие любители футбола, всегда поддерживают команду. Поэтому я рад быть здесь и хочу как можно скорее их увидеть.
– Поздоровайся с нашими болельщиками.
– Повторюсь – сильно хочу вас увидеть. Жду всех на стадионе, надеюсь, что карантин закончится, и мы скоро увидимся.
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