Новичок Аталанты Виктор Коваленко поделился первыми впечатлениями от перехода в итальянский клуб.

– Опиши себя?

– Кто такой Виктор Коваленко, как футболист – это решать тренерам. Думаю, что я благодарный человек, всегда открыт и всегда улыбающийся.

– Какие у тебя воспоминания об играх Шахтера против Аталанты?

– Конечно, я помню обе. В первом матче выиграл украинский клуб, во втором – Аталанта.

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– Что для тебя значит футбол?

– Футбол для меня – большая жизнь. Большая мечта, которая сбывается. Это для меня очень много стоит.

– Первое впечатление от Бергамо?

– Очень красивый город, спокойный. Мне здесь очень нравится.

– Ты ожидал, что приедешь сюда на несколько месяцев раньше, чем планировалось?

– На самом деле очень этого ждал, очень хотел приехать сюда. Рад, что это произошло.

– Что хочешь получить на свой первый день рождения (14 февраля) здесь?

– Для меня это новый опыт, что мой день рождения припадает здесь. Я счастлив.

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– Что тебе говорил Малиновский?

– Мы разговаривали с Малиной об Аталанте еще задолго до этого. Обсуждали, которые здесь условия. Он говорил только положительное, мне это понравилось.

– Что бы ты делал без футбола?

– На самом деле это трудный вопрос. Даже не знаю, чем бы занимался без футбола.

– Любимая еда?

– Как у многих – зелень, салаты, рис, паста.

– Что знаешь о фанах Аталанты?

– Это большие любители футбола, всегда поддерживают команду. Поэтому я рад быть здесь и хочу как можно скорее их увидеть.

– Поздоровайся с нашими болельщиками.

– Повторюсь – сильно хочу вас увидеть. Жду всех на стадионе, надеюсь, что карантин закончится, и мы скоро увидимся.

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