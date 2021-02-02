Коваленко дав перше інтерв'ю у статусі гравця Аталанти
Новачок Аталанти Віктор Коваленко поділився першими враженнями від переходу в італійський клуб.
– Опиши себе?
– Хто такий Віктор Коваленко, як футболіст – це вирішувати тренерам. Гадаю, що я вдячна людина, завжди відкрита і завжди усміхнена.
– Які в тебе спогади про ігри Шахтаря проти Аталанти?
– Звичайно, я пам'ятаю обидві. В першому матчі виграв український клуб, у другому – Аталанта.
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– Що для тебе означає футбол?
– Футбол для мене - велике життя. Велика мрія, яка збувається. Це для мене дуже багато коштує.
– Перше враження від Бергамо?
– Дуже гарне місто, спокійне. Мені тут дуже подобається.
– Ти очікував, що приїдеш сюди на кілька місяців раніше, ніж планувалося?
– Насправді дуже цього чекав, дуже хотів приїхати сюди. Радий, що це сталося.
– Що хочеш отримати на свій перший день народження (14 лютого) тут?
– Для мене це новий експеримент, що мій день народження припаде тут. Я щасливий.
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– Що тобі казав Маліновський?
– Ми розмовляли з Маліною про Аталанту ще задовго до цього. Обговорювали, які тут умови. Він говорив тільки позитивне, мені це сподобалося.
– Що б ти робив без футболу?
– Насправді це важке питання. Навіть не знаю, чим би займався без футболу.
– Улюблена їжа?
– Як у багатьох – зелень, салати, рис, паста.
– Що знаєш про фанів Аталанти?
– Це великі любителі футболу, завжди підтримують команду. Тому я радий бути тут і хочу якомога швидше їх побачити.
– Привітайся з нашими вболівальниками.
– Повторюся – сильно хочу вас побачити. Чекаю всіх на стадіоні, сподіваюсь, що карантин закінчиться, і ми скоро побачимось.
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