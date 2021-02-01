Виктор Коваленко получил очень хороший контракт в клубе из Бергамо. Хавбек сборной Украины опередил нескольких нынешних звезд команды в финансовом плане.

Аталанта недавно официально объявила о подписании 24-летнего полузащитника Шахтера. Украинец будет зарабатывать в Бергамо 2 млн евро за сезон, сообщает Calcio Finanza.

Коваленко официально стал игроком Аталанты

Интересно, что благодаря такой сумме в контракте Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты. До этого им был Папу Гомес, который перебрался в Севилью и тоже получал 2 млн. Йосип Иличич, Дуван Сапата и Луис Муриель расположились за украинцем – все трое получают около 1,8 млн евро за сезон. А вот соотечественник Коваленко – Руслан Малиновский – зарабатывает в Аталанте 1 млн в евровалюте.

Заметим, контракт Виктора рассчитан до 2025 года. По данным портала Transfermarkt "горняки" получили около 700 тысяч евро за своего воспитанника.

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