Украинская ассоциация футбола отчиталась о результатах работы службы внутренних расследований после смены руководства.

“В первые недели работы команда службы УАФ превентивно предотвратила влияние (манипулирование) на результат матча Минай – Динамо. Также было начато два служебных расследования: Первая лига, Металлист – Кремень, Вторая лига, Карпаты-2 – Нива В.

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В общем службой было проведено полиграфическое исследование 30-ти арбитров и наблюдателей арбитража. По результатам отдельных исследований взяты объяснения", – говорится в рапорте на сайте УАФ.

Отметим, что матч Металлист – Кремень состоялся 26 апреля и завершился победой харьковчан (2:1), а некоторых представителей Кремня уже опросили на детекторе лжи. Поединок Карпаты-2 – Нива В провели 7 апреля – игра завершилась ничьей 0:0.

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