Хавбек сборной Украины Виктор Коваленко сказал красивые слова на прощание с Шахтером. Недавно он стал игроком Аталанты, подписав контракт до 2025 года.

"Меня пригласили в академию Шахтера в 12 лет. Ровно столько же я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины. За это я очень благодарен Шахтеру и его семье: тренерам академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе.

Коваленко официально стал игроком Аталанты

Благодарю президента клуба Рината Ахметова и генерального директора Сергея Палкина. Отдельное спасибо болельщикам, всем кто поддерживал меня и кто критиковал. Вы помогли мне стать сильнее", – написал Виктор Коваленко в своем Instagram. Хавбек прикрепил эмоциональное видео прощания с клубом, на котором присутствовало все: слезы, аплодисменты, шутки, поддержка и тому подобное.

К слову, хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году. С тех пор вместе с дончанами успел четыре раза стать чемпионом Украины, завоевать четыре национальных Кубка и два Суперкубка.

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