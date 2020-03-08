Костышин: Для нас Шахтер – это команда с другой планеты

Главный тренер Колоса Руслан Костышин подытожил матч против Шахтера в 22 туре УПЛ.

"Впечатления двоякие. Проиграли 3:4, но положительные эмоции от того, что победил СК Днепр-1. И очень жаль, что при счете 3:3 пропустили гол. Если бы закончили матч вничью, набрали драгоценные очко, была бы и наша заслуга. А так – поражение, пропустили четыре мяча, допустили много ошибок. Хотя в целом качеством игры и характером остался доволен. Я говорил после Динамо: что-что, а характер у команды будет всегда. Можем уступать 0:6, но всегда играем в футбол, стараемся.

Колос – Шахтер – 3:4 – видео голов и обзор матча

Такого матча в моей карьере не было. Были эмоциональные. С тем же Шахтером сыграли 0:0 в 2001 году... Поражения бывают разные. За сегодняшнее не стыдно. И все равно, если вытаскиваешь такие матчи с 1:3 на 3:3, нужно доводить хотя бы до ничейного результата, а не пропускать. Будем исправляться и учиться на своих ошибках.

Разница в классе действительно огромная. Такое ощущение, что Шахтер играл, как в поговорке "Вы забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим". Скорость футболистов соперника намного выше. Конкретно для нас это команда с другой планеты. И все равно у нас были отрезки, когда мы закрывали Шахтер, полностью владели преимуществом. Понимаю, что соперник играл по счету, и еще помнил о другом матче, где-то перестраховывался, не шел в некоторые стыки, возможно, не включался до конца. В любом случае нас удовлетворила наша игра, а счет – нет.

Каштру – о матче с Колосом: Играть в футбол на таком поле практически невозможно

Важно найти эмоциональный подход к ребятам. Выше шестого места, скорее всего, не поднимемся – очень большой отрыв. Крайне трудно найти мотивацию. Подумаем, что с этим делать. Возможно, будет какая-то ротация, получат время те, кто меньше играл. В плане психологии нужно хорошо подготовиться к верхней шестерке", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Колос – Шахтер: голевая перестрелка, серьезные проблемы перед ЛЕ и для сборной Украины, неверотяный успех дебютанта УПЛ