toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Каштру – о матче с Колосом: Играть в футбол на таком поле практически невозможно

8 марта 22:47 57 Читати українською
Каштру – о матче с Колосом: Играть в футбол на таком поле практически невозможно
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил матч 22 тура УПЛ против Колоса, в котором команды забили 7 голов.

37’ Вадим Милько
67’ Виталий Гавриш
75’ Вадим Милько
 
Тайсон 12’
Жуниор Мораес 31’
Тете 60’
Жуниор Мораес 81’
Маркос Антонио 90+6’
12’ Тайсон
31’ Жуниор Мораес
37’ Вадим Милько
60’ Тете
67’ Виталий Гавриш
75’ Вадим Милько
81’ Жуниор Мораес
90+6’ Маркос Антонио

"Очень сложно анализировать этот матч. Играть в футбол на таком поле практически невозможно. Думаю, украинская лига должна обратить на это внимание. Мы с Колосом играли на таком газоне, где невозможно быть в нормальных кондициях.

Колос – Шахтер – 3:4 – видео голов и обзор матча

Мы прекрасно знали, что нас ждет. Соперник понимал, что попадание в первую шестерку зависит от него. Мы знали, что в решающий момент Колос будет отдавать на поле все. До счета 2:0 игра шла отлично, была полностью под нашим контролем. Затем мы совершили ошибку, после чего Колос смог развивать свой футбол. Соперник поднял голову и прессинговал до конца первого тайма.

Вторую половину мы начали достаточно хорошо, забили, но ковалевцы снова вернулись в игру. При счете 2: 3 у них появилась надежда. Третий гол Колоса, 3:3 – это фол, которого в принципе нет, и офсайд, который есть. И в конце наш футболист получил красную карточку в эпизоде, где он даже не коснулся соперника. Я уже просмотрел тот фрагмент. Видел его и тогда – и сказал об этом арбитру. Обычно я не говорю о судействе, но сегодня это было слишком явно. Кроме наших ошибок, также судьи сделали достаточное количество ошибок. Поздравляю Колос и главного тренера, который прекрасно работает в течение сезона. Думаю, нужно продолжать в том же духе", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче против Колоса травму получил центрбек "горняков" Сергей Кривцов. Он рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Колос – Шахтер: голевая перестрелка, серьезные проблемы перед ЛЕ и для сборной Украины, неверотяный успех дебютанта УПЛ

blog_ava
Лунин попал в осаду фанатов Овьедо после успешного матча – украинец заблокировал отъезд клубного автобуса
8 марта
1610
Теги
Шахтер Шахтер Колос - Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
5
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук