Костишин: Для нас Шахтар – це команда з іншої планети

Головний тренер Колоса Руслан Костишин підсумував матч проти Шахтаря у 22 турі УПЛ.

"Враження двоякі. Програли 3:4, але позитивні емоції від того, що переміг СК Дніпро-1. І дуже шкода, що при рахунку 3:3 пропустили гол. Якби закінчили матч внічию, набрали дорогоцінне очко, була б і наша заслуга. А так – поразка, пропустили чотири м'ячі, допустили багато помилок. Хоча в цілому якістю гри і характером залишився задоволеним. Я говорив після Динамо: що-що, а характер у команди буде завжди. Можемо поступатися 0:6, але завжди граємо в футбол, намагаємося.

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Такого матчу у моїй кар'єрі не було. Були емоційні. З тим же Шахтарем зіграли 0: 0 у 2001 році... Поразки різні бувають. За сьогоднішню не соромно. І все одно, якщо витягаєш такі матчі з 1:3 на 3:3, потрібно доводити хоча б до нічийного результату, а не пропускати. Будемо виправлятися і вчитися на своїх помилках.

Різниця в класі дійсно величезна. Таке відчуття, що Шахтар грав, як у приказці "Ви заб'єте, скільки зможете, а ми – скільки захочемо". Швидкість футболістів суперника набагато вища. Конкретно для нас це команда з іншої планети. І все одно у нас були відрізки, коли ми закривали Шахтар, повністю володіли перевагою. Розумію, що суперник грав за рахунком, і ще пам'ятав про інший матч, десь перестраховувався, не йшов до деяких стики, можливо, не включався до кінця. У будь-якому випадку нас задовольнила наша гра, а рахунок – ні.

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Важливо знайти емоційний підхід до хлопців. Вище шостого місця, швидше за все, не піднімемося – дуже великий відрив. Вкрай важко знайти мотивацію. Подумаємо, що з цим робити. Можливо, буде якась ротація, отримають час ті, хто менше грав. У плані психології потрібно добре підготуватися до верхньої шістки", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

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