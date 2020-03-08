Колос – Шахтер – 3:4 – видео голов и обзор матча

Колос и Шахтер выдали самый результативный матч в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Шахтер.

На киевской Оболонь-Арене состоялся самый результативный матч 22 тура. Шахтер после голов Тайсона и Мораеса получил, казалось, комфортное преимущество, но подопечные Руслана Костышина благодаря точному удару Милько вернулись в игру.

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После перерыва "горняки" снова увеличили голевой отрыв от соперника, но Колос, воспользовавшись ошибками защиты Шахтера, сумел отыграться. Победу команде Каштру принес гол Мораеса на 81 минуте.

Несмотря на поражение, Колос смог попасть в верхнюю шестерку УПЛ. "Горняки" остаются на вершине турнирной таблицы с 14-очковым отрывом от Динамо.

Шахтер победил Колос в надрезультативном матче – дебютант УПЛ проявил характер и попал в верхнюю шестерку