Шахтер победил Колос в надрезультативном матче – дебютант УПЛ проявил характер и попал в верхнюю шестерку

Колос уступил Шахтеру (3:4) в поединке 22-го тура УПЛ, но пробился в верхнюю шестерку по итогам первого этапа чемпионата. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Колос – Шахтер стартовал в 17:00. Поединок, который закрывал программу первого этапа чемпионата УПЛ, проходил на киевской Оболонь-Арене. На момент начала игры "горняки" уверенно возглавляли турнирную таблицу, опережая Динамо на 11 пунктов, поэтому Луиш Каштру мог позволить себе определенную ротацию состава с учетом предстоящего противостояния с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы. А вот для команды Руслана Костышина наступил момент истины – только победа гарантировала новичку УПЛ место в первой шестерке на второй этап чемпионата. К слову, матч первого круга в Харькове завершился уверенной победой Шахтера со счетом 6:0. Это поражение стало самым крупным в истории команды из Ковалевки.

Колос вышел на поединок с мыслями о параллельном матче, в котором СК Днепр-1 принимал Мариуполь. В случае победы днепрян ковалевцы гарантировали себе первую шестерку при любом результате игры против действующих чемпионов Украины. Победа Мариуполя и потеря очков Колосом выводила в топ-6 уже команду Александра Бабича, которая еще и превосходила ковалевцев по лучшим результатам в личных матчах.

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Наставник "горняков", несмотря на предстоящий поединок против Вольфсбурга, выпустил довольно боевой состав, отказавшись от массовой ротации. Из лидеров вне заявки оказались разве что Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Марлос. В воротах вышел Пятов, четверку защиты составили Додо, Кривцов, Матвиенко и Исмаили. В центре поля действовал бразильский дуэт в составе Майкона и Маркоса Антонио. Слева в атаке вышел Коноплянка, справа – Тете, позицию атакующего хавбека закрывал Тайсон, а единственным форвардом был Жуниор Мораес. Интересно, что на поединок прилетел Оливер Гласнер – главный тренер Вольфсбурга, который примет донецкую команду уже 12 марта.

Поединок прогнозируемо начался с атак Шахтера, который мог забивать уже на 5-й минуте. Маркос Антонио заработал право на опасный штрафной, который взялся исполнять Коноплянка. После выстрела Евгения в дальний угол мяч попал в штангу, а добивание Додо было неудачным. Впрочем, уже следующая атака "горняков" завершилась голом – Коноплянка отдал на Мораеса, а того в штрафной сбил Кирилл Петров. Тайсон уверенно реализовал пенальти – 0:1 уже на 12-й минуте. Такой результат в режиме "лайв" опускал Колос во вторую шестерку.

Подопечные Каштру продолжали владеть инициативой. Удар Майкона был заблокирован, но мяч подхватил Маркос Антонио, с добиванием которого справился Волынец. Колос ответил мощным, однако немного неточным ударом Ореховского. Мяч прошел над крестовиной. Еще одна атака "горняков" завершилась классным прострелом Антонио – Волынец в прыжке прервал пас. Голкипер Колоса эффектно спас после выстрела Тете в дальний угол, но через несколько секунд счет все же стал 0:2. Коноплянка сместился с фланга и пробил, Волынец отбил, но Мораес был первым на добивании. Все просто.

И все же Колос не сдался. На 37-й минуте подопечные Костышина отыграли один гол. Матвиенко отдал на Пятова, который крайне неудачно выбил мяч на Милько. Тот пробил из пределов штрафной, а мяч рикошетом от двух стоек влетел в ворота. Этот гол придал уверенности хозяевам, которые в конце тайма просили пенальти после вероятной игры рукой Матвиенко. Даже на повторах эпизод выглядел спорно, а VAR на этом матче не было. 1:2 – итог первой половины игры, последние секунды которой ознаменовались еще и стычкой. Правда, без санкций в виде карточек.

На второй тайм Колос вышел с четким желанием отыграться. На 51-й минуте Ореховский неплохо пробил со штрафного – Пятов потянул мяч из ближнего угла. Тут же Додо обрезался на своей половине, Лысенко перехватил мяч, но пробил мимо ворот. Поспешил форвард Колоса, поскольку можно было отдать на партнера. Колос давил и создал еще момент – Богданов и Ореховский остроумно разыграли угловой, но удар последнего был неточным.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Первый же момент Шахтера во втором тайме завершился взятием ворот. Исмаили перехватил и протянул мяч к штрафной, отдал на Антонио, тот продлил на Тете, который ударом в ближний угол поразил ворота Волынца. Колос снова не упал духом – классная комбинация с пасом пяткой завершилась фолом Кривцова против Емца. Гавриш с пенальти развел мяч и Пятова. И тут же СК Днепр-1 забил Мариуполю в параллельном матче – Колос на данный момент оказывался в первой шестерке!

Команда Костышина пошла вырывать ничью. Пятов и штанга спасли Шахтер после удара Вильхьяльмссона! Тренер ковалевцев от отчаяния упал на колени. Но на 75-й минуте его команда достигла своего – после подачи Богданова со штрафного Пятов отбил мяч, но Милько в падении добил в ворота. Были подозрения на офсайд, но VAR не было – 3:3! И тут же команда из Ковалевки просила пенальти – вероятно, была игра рукой, но арбитр решил иначе.

Радость хозяев длилась недолго. Волынец потянул удар Майкона, но тут же Мораес переправил мяч в ворота после прострела Исмаили. 3:4 – но в то время Колос получил хорошие новости из Днепра, где команда Михайленко забила второй гол в ворота Мариуполя, а почти сразу – и третий. В конце поединка хозяева могли сравнять, но Бондарь выбил мяч из пустых ворот после ошибки Пятова. На последних секундах Шахтер еще и остался в меньшинстве после удаления Маркоса Антонио.

Колос проявил отличный характер, но Шахтер оказался сильнее. Впрочем, победа СК Днепр-1 над Мариуполем означает, что команда Руслана Костышина завершает первый этап на 6-м месте и сыграет в верхней шестерке уже в дебютном своем сезоне в элите. Что касается команды Каштру, то "горняки" набрали 59 очков и опережают Динамо на 14 пунктов.

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