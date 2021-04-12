"Представьте, что было бы, если бы я сказал что-то такое об игроке другой команды? Очень жаль, что журналистам не хватает морали и честности, чтобы оценивать меня так же, как других тренеров. Я очень, очень разочарован.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сонни повезло, что его отец лучше Уле. Я тоже отец и могу сказать, что вы должны кормить детей, независимо от их поступков. Кормить детей нужно всегда, даже если приходится воровать. Я уже сказал Уле, что думаю о его комментарии. Журналисты задают мне 6-7 вопросов, но совершенно игнорируют роль таких заявлений", – приводит слова Моуринью MEN.

Напомним, Тоттенхэм открыл счет в матче против МЮ, однако победа осталась за "красными дьяволами" – 3:1.

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