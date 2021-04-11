"Первый гол Кавани был замечательным, не надо нас обманывать. Мой сын не получит еды, если будет столько лежать на поле, как Сон. Парень лежит 3 минуты и ждет 10 товарищей, чтобы ему помогли встать. После такого он не получит никакой еды.

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Впрочем, нас не смогли обмануть, как судью. Этот момент подтолкнул нас. Реакция команды была отличной, мы прекрасно сыграли во втором тайме. Мы почувствовали несправедливость и показали характер, чтобы отыграться. Мы не можем позволить таким решениям испортить наш хороший сезон.

Наши голы были замечательными. Эдинсон доказал, почему он наш "номер 9". Забивает даже Фред, что еще раз показывает, насколько мы сильны сейчас", – цитирует Сульшера ВВС.

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