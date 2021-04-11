Манчестер Юнайтед совершил камбек в матче 31 тура АПЛ против Тоттенхэма. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Кавани мог вывести Манчестер Юнайтед вперед на 35 минуте встречи, однако арбитр отменил гол уругвайца из-за фола Мактоминая против Сона. Зато забитый мяч корейца оказался легальным, и Тоттенхэм ушел на перерыв победителем.

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Камбек "красных дьяволов" начался с Фреда – экс-хавбек Шахтера удачно сыграл на добивании. Надежды Тоттенхэма похоронил Гринвуд, который вышел на замену. Юная звезда МЮ сделал идеальную подачу на Кавани, а в компенсированное время выполнил контрольный в голову "шпор" – 3:1.