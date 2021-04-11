Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча
21:45 - Читати українською
Манчестер Юнайтед совершил камбек в матче 31 тура АПЛ против Тоттенхэма. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Фред 57’
Эдинсон Кавани 79’
Мейсон Гринвуд 90+6’
57’ Фред
79’ Эдинсон Кавани
90+6’ Мейсон Гринвуд
Кавани мог вывести Манчестер Юнайтед вперед на 35 минуте встречи, однако арбитр отменил гол уругвайца из-за фола Мактоминая против Сона. Зато забитый мяч корейца оказался легальным, и Тоттенхэм ушел на перерыв победителем.
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Камбек "красных дьяволов" начался с Фреда – экс-хавбек Шахтера удачно сыграл на добивании. Надежды Тоттенхэма похоронил Гринвуд, который вышел на замену. Юная звезда МЮ сделал идеальную подачу на Кавани, а в компенсированное время выполнил контрольный в голову "шпор" – 3:1.
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