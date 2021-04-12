"Уявіть, що було б, якби я сказав щось таке про гравця іншої команди? Дуже шкода, що журналістам бракує моралі і чесності, щоб оцінювати мене так само, які інших тренерів. Я дуже, дуже розчарований.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Сонні пощастило, що його батько кращий за Уле. Я також батько і можу сказати, що ви повинні годувати дітей, незалежно від їхніх вчинків. Годувати дітей потрібно завжди, навіть якщо доводиться красти. Я вже сказав Уле, що думаю про його коментарі. Журналісти ставлять мені 6-7 питань, але абсолютно ігнорують роль таких заяв", – наводить слова Моурінью MEN.

Нагадаємо, Тоттенхем відкрив рахунок у матчі проти МЮ, проте перемога залишилась за "червоними дияволами" – 3:1.

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