В рамках воскресной программы 31-го тура АПЛ Ньюкасл на выезде оформил камбэк против Бернли. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 31-й тур

Бернли – Ньюкасл – 1:2

Голы: Выдра, 18 – Мерфи, 59, Сен-Максимен, 64

Вест Хем – Лестер Сіті – начало в 16:05

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – начало в 18:30

Шеффилд – Арсенал – начало в 21:00

Бернли в родных стенах принимал Ньюкасл. На 18-й минуте хозяева вырвались вперед – Вуд в штрафной соперника навозил нескольких защитников и отдал на Выдру, который в касание замкнул. "Сороки" пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.

Манчестер Сити сенсационно уступил Лидсу, играя тайм в большинстве – убийственный Бьелса испортил "праздник" Зинченко

На 59-й минуте гости таки сравняли счет – отличился Мерфи. Это придало им уверенности, и уже через несколько минут их вывел вперед Сен-Максимен. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал волевую победу Ньюкасла – 1:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ