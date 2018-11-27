Копа Либертадорес: ответный матч финала состоится за пределами Аргентины

Ответный матч финала Копа Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс состоится не в Аргентине.

"КОНМЕБОЛ объявил, что финал Кубка Либертадорес состоится или 8, или 9 декабря, информирует официальный Twitter конфедерации. Также сообщается, что ответный матч состоится за пределами Аргентины. Место проведение поединка будетт определено позже.

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Представители бразильского стадиона Минейран в городе Белу-Оризонти предложили провести второй матч на поле местного стадиона.

Напомним, что в субботу фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс и травмировали нескольких игроков "генуэзцев". Представители Конфедерации южноамериканского футбола несколько раз откладывали начало матча, а затем перенесли его на вечер воскресенья. Предварительно поединок должен был состояться в воскресенье в 22:00 по Киеву.

Первый матч между этими командами сыграли 11 ноября на Бомбонере. Поединок завершился вничью 2:2.

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