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Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу відбудеться поза межами Аргентини

18:33 210 Читать на русском
Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу відбудеться поза межами Аргентини
Копа Лібертадорес: матчу-відповідь фіналу відбудеться за межами Аргентини

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес між аргентинськими Рівер Плейт і Бока Хуніорс відбудеться не в Аргентині.

"КОНМЕБОЛ оголосив, що фінал Кубка Лібертадорес відбудеться або 8, або 9 грудня, інформує офіційний Twitter конфедерації. Також повідомляється, що матч-відповідь відбудеться поза межами Аргентини. Місце проведеня поєдинку буде визначено пізніше.

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Представники бразильського стадіону Мінейран у місті Белу-Оризонті запропонували провести другий матч на полі місцевого стадіону.

Нагадаємо, що в суботу фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс і травмували кількох гравців "генуезців". Представники Конфедерації південноамериканського футболу кілька разів відкладали початок матчу, а потім перенесли його на вечір неділі. Попередньо поєдинок мав відбутися в неділю о 22:00 за Києвом.

Перший матч між цими командами зіграли 11 листопада на Бомбонері. Поєдинок завершився внічию 2:2.

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Світ Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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