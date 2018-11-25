toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

"Риверу уже бы отдали кубок, были бы это фаны Боки" – Тевес напуган решением любой ценой играть финал Копа Либертадорес

17:58 20 Читати українською
"Риверу уже бы отдали кубок, были бы это фаны Боки" – Тевес напуган решением любой ценой играть финал Копа Либертадорес
Карлос Тевес / Reuters

Нападающий аргентинского Бока Хуниорс Карлос Тевес раскритиковал руководство КОНМЕБОЛ из-за событий, произошедших накануне финала Кубка Либертадорес против Ривер Плейт.

"Это позор, я считаю. То, что делает КОНМЕБОЛ – позор. Это мое личное мнение. Если кто-то хочет принять меры против меня, сделайте это. Я не против.

"Футбол – это праздник, а не война": Пуйоль и другие звезды реагируют на ужасы перед финалом Кубка Либертадорес

Пабло Перес был в больнице, а нас заставляли играть. Это позор. Еще двое наших игроков попали в больницу: один блевал, меня тоже тошнило, все чихали. Если бы такое сделали фанаты Боки, то нас бы уже дисквалифицировали, а Ривер получил бы кубок", – заявил Тевес в комментарии Goal.com.

Напомним, что в субботу фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс и травмировали нескольких игроков "генуэзцев". Представители Конфедерации южноамериканского футбола несколько раз откладывали начало матча, а затем перенесли его на вечер воскресенья. Предварительно поединок должен состояться сегодня в 22:00 по Киеву.

Теги
Бока Хуниорс Бока Хуниорс Ривер Плейт Ривер Плейт футбольные фанаты Кубок Либертадорес ультрас Карлос Тевес Карлос Тевес Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
8
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук