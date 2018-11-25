"Риверу уже бы отдали кубок, были бы это фаны Боки" – Тевес напуган решением любой ценой играть финал Копа Либертадорес

Нападающий аргентинского Бока Хуниорс Карлос Тевес раскритиковал руководство КОНМЕБОЛ из-за событий, произошедших накануне финала Кубка Либертадорес против Ривер Плейт.

"Это позор, я считаю. То, что делает КОНМЕБОЛ – позор. Это мое личное мнение. Если кто-то хочет принять меры против меня, сделайте это. Я не против.

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Пабло Перес был в больнице, а нас заставляли играть. Это позор. Еще двое наших игроков попали в больницу: один блевал, меня тоже тошнило, все чихали. Если бы такое сделали фанаты Боки, то нас бы уже дисквалифицировали, а Ривер получил бы кубок", – заявил Тевес в комментарии Goal.com.

Напомним, что в субботу фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс и травмировали нескольких игроков "генуэзцев". Представители Конфедерации южноамериканского футбола несколько раз откладывали начало матча, а затем перенесли его на вечер воскресенья. Предварительно поединок должен состояться сегодня в 22:00 по Киеву.