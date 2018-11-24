Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися

Футболісти Бока Хуніорс зазнали ушкоджень після нападу уболівальників Рівер Плейта перед фіналом Кубка Лібертадорес.

Перед матчем-відповіддю Кубка Лібертадорес автобус з гравцями Бока Хуніорс атакували фанати суперника. Хулігани розбили вікна та закинули балончики з перцевим газом в автобус, коли той віз команду на стадіон Монументаль.

This was the state of Boca Juniors players in the locker room. pic.twitter.com/Xvd23a2P67 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 листопада 2018 р.

Кільком футболістам Бока Хуніорс стало зле, серед постраждалих і екс-нападник збірної Аргентини Карлос Тевес.

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Автомобілі швидкої допомоги, які прямували на стадіон, щоб надати допомогу постраждалим, також були закидані камінням.

Current scenes in the Boca dressing room. pic.twitter.com/3uGNyW6Xuo — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 листопада 2018 р.

Президент Бока Хуніорс Даніель Ангелічі вже повідомив голові КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгесу, що його команда не хоче грати матч на Монументалі. Проте, організація не планує переносити зустріч.

Scenes as the Boca Juniors team bus arrives into the El Monumental stadium. River Plate fans threw tear gas, pepper spray and other items which shattered the bus windows. Boca have reportedly asked for a postponement. #CopaLibertadores pic.twitter.com/APMo4YjdiF — R1Finesse (@R1Finesse) 24 листопада 2018 р.

Так виглядають наслідки нападу всередині автобуса.

This is the video from inside the Boca bus, which was attacked by River Plate fans as it entered El Monumental #Superfinal #CopaLibertadores pic.twitter.com/XmaigfAhew — World Football Index (@WorldFootballi) 24 листопада 2018 р.

Вболівальники Рівер Плейта також влаштували сутичку з поліцією.