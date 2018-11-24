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Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися

22:08 423 Читать на русском
Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися
Агустін Альмендра / фото із соцмереж

Футболісти Бока Хуніорс зазнали ушкоджень після нападу уболівальників Рівер Плейта перед фіналом Кубка Лібертадорес.

Перед матчем-відповіддю Кубка Лібертадорес автобус з гравцями Бока Хуніорс атакували фанати суперника. Хулігани розбили вікна та закинули балончики з перцевим газом в автобус, коли той віз команду на стадіон Монументаль.

Кільком футболістам Бока Хуніорс стало зле, серед постраждалих і екс-нападник збірної Аргентини Карлос Тевес.

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Автомобілі швидкої допомоги, які прямували на стадіон, щоб надати допомогу постраждалим, також були закидані камінням.

Президент Бока Хуніорс Даніель Ангелічі вже повідомив голові КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгесу, що його команда не хоче грати матч на Монументалі. Проте, організація не планує переносити зустріч.

Так виглядають наслідки нападу всередині автобуса.

Вболівальники Рівер Плейта також влаштували сутичку з поліцією.

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