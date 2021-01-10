Наставник Интера Антонио Конте четко дал понять, что "нерадзурри" не будут активными на рынке зимой.

"В этом году, учитывая все, что происходит, для нас не существует слов "мы хотим". Будем честными. Я уже говорил о возможностях клуба.

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Я буду работать с теми игроками, которые у нас есть. Забудьте о выходе Интера на трансферный рынок", – цитирует Конте Football Italia.

Ранее генеральный директор "нерадзурри" также заявил, что клуб не планирует грандиозных усилений зимой из-за влияния пандемии. К слову, Интер после 17 туров расположился на второй позиции Серии А.

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