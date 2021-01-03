"Все клубы работают в соответствии со своими стратегий, так же как и мы. Команды стремятся к балансу между инвестициями и прибылью. Все большие клубы попали в ситуацию, когда COVID-19 сократил выручку. В связи с этим мы не будем делать больших инвестиций в январе.

Исторический хет-трик Лаутаро в видеообзоре сумасшедшего матча Интер – Кротоне – 6:2

Весь мир справляется с последствиями пандемии. Каждый клуб должен сосредоточиться на стабильности и балансе. Мы просто не увидим таких затрат на трансферы, как раньше.

В первую очередь нужно обратить внимание на расходы. Расходы в Италии на зарплаты и трансферы выросли с 50-55% до 70% от общего объема выручки. Поэтому нам нужно пересмотреть свои расходы", – поделился Маротта в комментарии Sky Sport Italia.

К слову, Интер занимает второе место в Серии А с 36 очками в активе, уступая на 1 пункт Милану.

Милан в меньшинстве удержал победу над Беневенто и поднялся на вершину Серии А, Интер растоптал Кротоне