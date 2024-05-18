Фиорентина и Наполи расписали яркую ничью в рамках 37 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Наполи открыл счет быстрым голом – Ррахмани замкнул подачу с углового. Фиорентина оформила камбэк в конце первого тайма: Бираги положил шедевр прямым ударом со штрафного, а Нзола запрессинговал соперников и сам себе придумал гол.

Наполи сыграл вничью с Фиорентиной в матче с двумя шедеврами со штрафных

Гости не остались в долгу, ведь Кварацхелия ответил на удар Бираги собственным шедевром со штрафного. Мяч опустился в "девятку". Каждая из команд могла вырвать победу. Фиорентина даже заработала пенальти, но VAR помог разглядеть актерскую игру Белотти.

После ничьей во Флоренции Наполи фактически потерял шансы на еврокубки. Фиорентина через чемпионат выходит в Лигу конференций, однако победа в финале текущей ЛК выведет "фиалок" в Лигу Европы.