Полузащитник парижан Леандро Паредес остается главной трансферной целью Интера на зимнее межсезонье, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Правда, на пути стоит финансовый вопрос. Для того, чтобы приобрести аргентинца, Интеру сначала нужно избавиться Кристиана Эриксена, который имеет мало игровой практики. Ранее сообщалось, что ПСЖ и "нерадзурри" могут обменяться этими игроками.

Заметим, 26-летний Леандро Паредес в текущем сезоне провел 16 поединков за столичный французский гранд, но результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро, а Кристиана Эриксена – в 35 млн.

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