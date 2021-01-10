Наставник Інтера Антоніо Конте чітко дав зрозуміти, що "нерадзуррі" не будуть активними на ринку взимку.

"У цьому році, враховуючи все, що відбувається, для нас не існує слів "ми хочемо". Будьмо чесними. Я вже говорив про можливості клубу.

Інтер визначився з пріоритетним трансфером взимку – Еріксен стоїть на заваді

Я буду працювати з тими гравцями, які у нас є. Забудьте про вихід Інтера на трансферний ринок", – цитує Конте Football Italia.

Раніше генеральний директор "нерадзуррі" також заявив, що клуб не планує грандіозних підсилень взимку через вплив пандемії. До слова, Інтер після 17 турів розташувався на другій позиції Серії А.

Рома – Інтер: нове обличчя Фонсеки, камбек "нерадзуррі" з 20 хвилинами пекла та жахливий фінальний акорд Конте