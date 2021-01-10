Миланцы на выезде упустили победу над римлянами (2:2) в центральном матче 17 тура Серии А. Обзор поединке Рома – Интер читайте на "Футбол 24".

Паулу Фонсека и Антонио Конте сошлись в битве за промежуточное второе место. Рома в предыдущих матчах стабильно набирала очки с середняками и давно не проигрывала дома. Интер на неделе потерял победную серию, уступив Сампдории. "Нерадзурри" очень не хватало Лукаку, который смог выйти только на замену. Сегодня бельгийский монстр был в строю с первых минут.

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В дебюте встречи команды поочередно владели мячом без продвижения вперед. Первые моменты создал Интер, но в обоих эпизодах Рому спас голкипер. Пау Лопес сначала парировал выстрел Лаутаро с острого угла, а затем вытащил мяч из-под перекладины после удара Лукаку вплотную. Правда, испанец очень быстро "реабилитировался" за сейвы грубой ошибкой, которая подарила шанс Лукаку (удар заблокировал Смоллинг).

А открыла счет Рома – уже в фирменном стиле, после быстрой атаки. Верету классно обокрал Бареллу, Джеко протащил мяч до штрафной и нашел пасом Мхитаряна, а Генрих в касание отпасовал на Пеллегрини – рикошет дезориентировал голкипера. Интер сразу мог пропустить и второй гол, если бы Ханданович не отреагировал на пушку Верету.

Рома отдала мяч сопернику и села в позиционную оборону, отвечая при этом контратаками. Гости вроде бы владели инициативой и территорией, но атаковали без остроты. Удары Видаля, Лукаку и Лаутаро были очень неточными. Под занавес первого тайма Мартинес все же вырвался один на один с голкипером и забил, однако арбитры зафиксировали метровый офсайд.

Со стартом второго тайма Интер начал рвать римскую оборону и хозяйничать в чужой штрафной. В центре внимания был, конечно же, Лукаку. Ромелу и сам бил, и партнерам моменты создавал. Бельгиец выкатил на ворота Лаутаро, однако аргентинец проиграл очередную дуэль голкиперу Ромы.

А вот после углового Пау Лопес уже не мог спасти хозяев – Шкриняр идеально замкнул подачу Брозовича и сравнял счет. Еще через несколько минут Интер вышел вперед благодаря Хакими. Для начала Ашраф пристрелялся в руки вратарю, а уже в следующем эпизоде ​​пробил левой (!) под перекладину. У марокканца уже 6 голов в Серии А!

Рома попыталась отыграться, но удары Мхитаряна летели мимо, а с выстрелами Карсдорпа, Кристанте и Манчини справился Ханданович. Замены Фонсеки создали какой-никакой эффект – удалось зажать Интер у его ворот. На последних минутах Манчини откликнулся на подачу в штрафную, выиграл второй этаж и переправил мяч в сетку! Ничья!

Римляне набрали 34 очка и остались на третьем месте. Интер с 37 баллами идет вторым, но отпускает Милан в отрыв – "нерадзурри" имеют уже минус 3 от лидера Серии А.

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