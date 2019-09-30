Конте хочет видеть в Интере полузащитника Манчестер Юнайтед

Хавбек манкунианцев Неманья Матич стал приоритетной целью для наставника миланского Интера Антонио Конте.

Миланский Интер заинтересован в услугах полузащитника Манчестер Юнайтед Неманьи Матича, сообщает Calciomercato.

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Контракт 31-летнего серба с манкунианцами истекает летом 2020 года и "черно-синие" рассчитывают заполучить полузащитника бесплатно. На приобретении лично настаивает главный тренер Интера Антонио Конте, который знаком с возможностями Матича по совместной работе в Челси. Конкурентом Интера в борьбе за полузащитника может стать Ювентус, который проявлял к нему интерес в начале сентября.

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Напомним, Матич перешел в Манчестер Юнайтед летом 2017 года из Челси за 40 млн фунтов. С этого времени он успел сыграть за манкунианцев в 91 поединке во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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