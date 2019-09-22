Конте оценил старт Интера в сезоне 2019/20

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением относительно выступлений команды в начале текущего сезона.

"Ребята хорошо работали в каждом аспекте. Мы проводили матч против Милана после неудачного выступления в Лиге чемпионов (ничья со Славией 1:1), это нас разозлило и заставило играть жестче. Мы заслуженно победили, я рад за наших болельщиков. Дерби есть дерби.

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Лукаку может дать нашей команде даже больше. Я уже сказал ему об этом. Парню 26 лет, он попал сюда благодаря своему таланту и природным данным. Если правильно с ним работать, он станет крайне важным для клуба. Лаутаро Мартинесу вообще только 22, поэтому нам нужно помогать этим игрокам расти и прогрессировать. Это часть моей работы, и очень важно, чтобы футболисты были заинтересованы работать вместе со мной над своим движением вперед. И они все готовы к этому.

Мне нравится, как начался наш сезон в Серии А. В Лиге чемпионов – нет, но я верю, что эти неудачи помогут нам выйти на новый уровень. Мы напряженно работали в течение последних нескольких месяцев. Естественно, что были трудности, поскольку некоторые игроки очень поздно присоединились к нам. Но у нас есть четкое понимание, как вести свою игру. У нас есть свой рисунок игры. Как я люблю говорить, у командира могут быть свои планы, но ему нужно, чтобы солдаты шли и выполняли приказы. Поэтому я очень доволен работать с такими дисциплинированными игроками", – приводит слова Конте Football Italia.

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Напомним, Интер добыл максимум очков в стартовых четырех турах и возглавляет турнирную таблицу Серии А.