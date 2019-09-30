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Конте хоче бачити в Інтері півзахисника Манчестер Юнайтед

12:39 422 Читать на русском
Конте хоче бачити в Інтері півзахисника Манчестер Юнайтед
Неманья Матіч / ФК Манчестер Юнайтед

Хавбек манкуніанців Неманья Матіч став пріоритетною ціллю для наставника міланського Інтера Антоніо Конте.

Міланський Інтер зацікавлений у послугах півзахисника Манчестер Юнайтед Неманьї Матіча, повідомляє Calciomercato.

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Контракт 31-річного серба з манкуніанцями закінчується влітку 2020 року і "чорно-сині" розраховують отримати півзахисника безкоштовно. На придбанні особисто наполягає головний тренер Інтера Антоніо Конте, який знайомий з можливостями Матіча по спільній роботі в Челсі. Конкурентом Інтера у боротьбі за півзахисника може стати Ювентус, який проявляв до нього інтерес на початку вересня.

Ювентус має намір безкоштовно підписати одразу трьох гравців Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, Матіч перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Челсі за 40 млн фунтів. З цього часу він встиг зіграти за манкуніанців у 91 поєдинку у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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