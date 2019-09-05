Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед

Ювентус продолжает подтверждать свое реноме "королей свободных агентов".

"Старая синьора" намерена пополнить свой лагерь игроками манкуниацев. В список туринцев вошли – голикпер Давид Де Хеа, защитник Эрик Байли и хавбек Неманья Матич, сообщает AS.

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Хитрость заключается в том, что действующий чемпион Италии не планирует заплатить за этих игроков ни цента, а подписать их в статусе свободных агентов. У каждого из этих трех футболистов контракт с "красными дьяволами" завершается летом 2020 года.

В лагере Юве готовят для игроков выгодные контракты, если они откажутся от продолжения сотрудничества с МЮ или с любым другим клубом.

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