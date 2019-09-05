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Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед

17:03 110 Читати українською
Ювентус намерен бесплатно подписать сразу трех игроков Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа и Неманья Матич / Фото Sky Sports

Ювентус продолжает подтверждать свое реноме "королей свободных агентов".

"Старая синьора" намерена пополнить свой лагерь игроками манкуниацев. В список туринцев вошли – голикпер Давид Де Хеа, защитник Эрик Байли и хавбек Неманья Матич, сообщает AS.

Зинченко мог перейти в Ювентус

Хитрость заключается в том, что действующий чемпион Италии не планирует заплатить за этих игроков ни цента, а подписать их в статусе свободных агентов. У каждого из этих трех футболистов контракт с "красными дьяволами" завершается летом 2020 года.

В лагере Юве готовят для игроков выгодные контракты, если они откажутся от продолжения сотрудничества с МЮ или с любым другим клубом.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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