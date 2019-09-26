Амбиции Интера и Милана. а также тщеславие власти привели Сан-Сиро в упадок, или Как умирает футбольный Ла Скала

Миланские клубы через несколько лет окончательно прекратят проводить домашние матчи на легендарном Джузеппе Меацца. Почему так произошло с культовой футбольной ареной, читайте в материале "Футбол 24".

Стадионы часто сравнивают с театрами. И это не удивительно, учитывая перипетии, которые разгораются на футбольных полях. Болельщики хотят видеть настоящее зрелище. Иногда арены даже имеют соответствующие прозвища. В частности манчестерский Олд Траффорд называют "театром мечты", а миланский Сан-Сиро – "футбольным Ла Скала".

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Стадион в Милане был построен в 1925 году. Арену несколько раз реконструировали – в последний раз в 1989-м в преддверии чемпионата мира. Сан-Сиро принимал несколько крупных форумов. В частности ЧМ-1934, Евро-1980 и ЧМ-1990, а также был хозяином четырех финалов Кубка/Лиги чемпионов. Последний раз это случилось три года назад, когда Реал обыграл Атлетико. С 1979-го стадион носит имя в честь легендарного нападающего Джузеппе Меацца, который успел поиграть в составе обоих клубов города. Правда, фаны Милана склонны употреблять историческое название, апеллируя к тому, что Меацца большего успеха достиг именно в футболке Интера.

За последние несколько лет боссы обоих клубов, которые делят арену между собой с 1947-го, несколько раз поднимали вопрос о реконструкции или построении новой арены. Даже разработали несколько проектов. Однако договориться с властью Милана, которой принадлежит Сан-Сиро, не удавалось. Чиновники стремились сохранить контроль над ареной и не хотели выделять землю под застройку новых сооружений. Теперь же новый стадион – лишь вопрос времени. Увидев серьезность намерений клубов, мэр Милана даже согласился продать Джузеппе Меацца за символические 70 млн евро с обещанием не сносить культовый для города объект, а провести реконструкцию. Однако оказалось, что это экономически невыгодно.

Именно желание получать больше прибыли от стадиона побудило Милан и Интер отказаться от использования Сан-Сиро. Арена слишком старая, рационально использовать пространство практически невозможно, а комфорта для болельщиков – минимум. Внутренние помещения на нынешнем стадионе не соответствуют европейским стандартам. Также реконструкция Сан-Сиро означала бы появление неудобств для болельщиков обоих клубов, которым приходилось бы проезжать более 100 км, чтобы поддержать команды в "домашних" играх.

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Сегодня, 26 сентября, клубы провели официальную презентацию, где показали сразу два проекта, один из которых будет реализован, и команды переедут на новый стадион в сезоне 2022/23.

Первый дизайн – разработка компании Manica-Sportium. Стадион сможет менять цвет – на красный, когда играет Милан, и синий – на матчах Интера. Проект также предусматривает строительство стеклянных небоскребов на территории поблизости. Трибуны будут полностью крытыми, а вот само поле – открытым.

Второй концепт разработан компанией Populous. Стадион будет "вдохновленный Миланом и для Милана" (речь идет о городе). Внешне он будет напоминать известный миланский собор Дуомо. В этом проект также предусмотрено построение небоскреба.

В любом случае новый стадион будет рассчитан на 60-65 тысяч мест, инвестиции составят около 1,2 миллиарда евро. Также предусмотрено создание многофункционального района с площадками для занятий спортом и развлечений, рестораны, бары, магазины, гостиницы и тд. Это будет закрытый стадион, поэтому влияние шума на окружающий район будет уменьшено на 30% по сравнению с нынешним уровнем. Высота сооружения не превысит 30-и метров против нынешних 68-и метров у Сан Сиро.

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Пока дальнейшая судьба Джузеппе Меацца не решена. Власти Милана надеятся сохранить сооружение. Вероятно, это будет правильным решением, поскольку арена давно стала культовым местом для болельщиков и жителей города. К тому же на Сан-Сиро запланирована церемония открытия Олимпийских игр-2026, поэтому, как минимум до своего 100-летнего юбилея, стадион должен просуществовать.