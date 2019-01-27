Арнаутович продлил контракт с Вест Хэмом – он отказался от безумных денег в Китае

Нападающий Вест Хэма Марко Арнаутович не покинет команду во время зимнего трансферного окна.

Лондонский клуб официально объявил о продлении контракта с 29-летним форвардом. Детали нового соглашения остаются неизвестными.

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Арнаутович выступает за Вест Хэм с лета 2017 года. Предыдущий контракт Марко с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги австриец забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что в трансфере Арнаутович были заинтересованы китайские клубы Шанхай СИПГ и Гуанчжоу Эвергранд, однако они отказались заплатить за трансфер 50 млн фунтов.

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Лондонцы после 23 туров занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко.