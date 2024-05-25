Баски официально объявили о продлении контракта с основным голкипером Унаи Симоном. Соглашение рассчитано до 2029 года.

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Симона уже несколько лет связывают с топ-клубами, но он не собирается покидать Атлетик. "Я бы хотел быть лучшим вратарем в мире, но оставаться частью этого клуба. Это что-то очень амбициозное, хотя некоторые считают меня сумасшедшим. Мы знаем, как сложно завоевывать здесь титулы, но это что-то замечательное и уникальное. Оно стоит гораздо большего, чем завоевание различных титулов с другими клубами", – типичная философия воспитанника Атлетика.

В нынешнем сезоне 26-летний Симон провел 35 матчей, пропустил 33 мяча, оформил 17 "клиншитов" и стал обладателем Кубка Испании, хотя в этом турнире он был запасным. Представитель Атлетика конкурирует с Андреем Луниным за попадание в сборную сезона Ла Лиги. Порой Симон прибегает к хитрости, чтобы улучшить свою статистику.

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