Главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде заменил голкипера Унаи Симона в матче с Сельтой (1:2), чтобы не портить ему статистику.

На 61-й минуте гости заменили вратаря при счете 1:0 в свою пользу. Вместо Унаи Симона вышел Хулен Агирресабала. Он пропустил голы на 68-й и 71-й минутах.

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Считается, что эту замену Атлетик сделал для того, чтобы Симон выиграл Трофей Саморы – приз лучшему вратарю сезона в Ла Лиге. Он вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру. Вратарю засчитывается проведенный матч, если он играет не менее 60 минут.

"У нас два замечательных вратаря, и оба могут сыграть. Мне нечего комментировать. Эта замена – такая же, как и любая другая. Так обычно не делают? Что ж, мы сделали", – цитирует экс-наставника Барселоны Вальверде Relevo.

Унаи Симон лидирует в списке претендентов на Трофей Саморы – он пропускает в среднем 0,94 гола за матч (33 мяча за 35 игр). Следом идут Алекс Ремиро из Реал Сосьедад (1,03), Марк-Андре тер Штеген из Барселоны (1,04) и Георгий Мамардашвили из Валенсии (1,06).

Отметим, что вратарь Реала Андрей Лунин пропускает в среднем 0,6 гола за матч, но не сможет получить этот приз, поскольку на его счету будет меньше чем 28 игр в Ла Лиге за сезон.

Симон и Лунин поспорят еще за одну награду. Оба голкипера претендуют на звание лучшего вратаря в сезоне в чемпионате Испании.

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