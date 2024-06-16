Овьедо переиграл Эспаньол в первом матче финала плей-офф за выход в Ла Лигу. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Плей-офф 2023/24, финал

Овьедо – Эспаньол – 1:0

Гол: Алемау, 72

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В Испании до сих пор не определена третья команда, которая будет играть в Ла Лиге в следующем сезоне. Овьедо в первом матче финальной плей-офф переиграл Эспаньол. Хозяева были довольно опасными и могли обеспечить себе более комфортный счет, забив еще несколько раз. Мяч побывал второй раз в сетке ворот Эспаньола, но VAR отменил гол. Судьба путевки решится в воскресенье, 23 июня.

Напомним, в сезоне 2019/20 Андрей Лунин выступал в составе Овьедо. Ранее путевки в Ла Лигу получили Вальядолид и Леганес.

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