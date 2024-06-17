Австрия – Франция: анонс матча Евро-2024
Сборная Австрии в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Австрией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Футбол сборной Австрии можно описать двумя словами – Ральф Рангник. Говорим Ральф Рангник – имеем в виду чрезвычайно агрессивный, слаженный и интенсивный прессинг + контрпрессинг. Нескольких нарезок хватает, чтобы оценить мощь "Даст Тим" в этом компоненте.
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Austria are already gegenpressing.— Frank? (fan) (@TenHagEra) June 10, 2022
Ralf Rangnick fully had a vision that these players couldn’t execute…pic.twitter.com/aBMxl2nr1C
Описание других игровых особенностей сборной Австрии не имеет особого значения. Позиционное наступление, оборона в среднем и низком блоке, билд-ап, переходные фазы – во всем этом команда Ральфа Рангника работает на уровне выше среднего. Наиболее выразительным аспектом, кроме высокого прессинга, можно назвать игру в зонах завершения и стандарты, а наименее убедительно коллектив работает под... высоким прессингом!
С таким футболом австрийцы стали вторыми в группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. Победить удалось всех, кроме бельгийцев, однако там получилась настоящая заруба (1:1 в Брюсселе и 2:3 в Вене). Зато удалось переиграть Германию в осеннем товарищеском матче, однако лучшие спарринги были проведены в марте и июне – 2:0 со Словакией, 6:1 против турок, 2:1 с сербами и 1:1 в Швейцарии.
То есть, подопечные Ральфа Рангника проверили свои силы на командах Евро-2024, уверенно их одолев. Все это позволяет надеяться на уверенный проход в плей-офф турнира – единственное беспокойство вызывает запас прочности состава. Он мощный, но из-за травм команде не помогут Алаба (ЦЗ), Александр Шлагер (основной ГК), Ксавер Шлагер (опорник) и Калайдзич (нападающий).
Потери очень серьезные, а группа на Евро 2024 еще тяжелее. В квартете "Дас Тим" прописались Польша, Нидерланды и Франция – и именно с последней необходимо стартовать. Последний раз победить "Ле Бле" австрийцам удавалось аж в 2008 году, хотя в 2022-м команды расписали ничью в Лиге наций.
В дополнительной презентации сборная Франции не нуждается. Три из четырех последних топ-турниров "галлские петухи" завершили в финалах, взяв золото чемпионата мира и два серебра на чемпионатах Европы. А еще команда триумфовала в Лиге наций. И все это – за восемь лет, с одним тренером и с составом, который обновляется плавно, без жестких рывков.
Что и говорить, когда в нынешней заявке есть сразу три финалиста Евро-2016 (Гризманн, Коман и Жиру). Очевидно, что со своим монструозным составом Франция собирается останавливаться только на Елисейских полях, во время празднования победы на Евро-2024.
Можно, конечно же, выискивать какие-то нюансы в игре "Ле Бле" – например, разбалансированность по возрасту или отсутствие сыгранной пары ЦЗ. Можно вспомнить о двух поражениях от Германии в спаррингах, но они особой роли не играют. Команда не демонстрировала даже намека на кризис.
При таком составе можно говорить только о том, как тренер будет распоряжаться добром. До сих пор у Дидье Дешама все было в порядке. Провальными были только эксперименты на Евро-2020 – ну, и в целом его Франция могла бы быть ярче в течение топ-турниров. На том же ЧМ-2022 истинная мощь "гальских петухов" проявилась только в полуфинале и финале.
Сегодня же сборная Франции собирается побеждать Австрию. Существуют очень большие сомнения, что "Ле Бле" включат турбо-режим в первом же туре – но результат вряд ли удивит болельщиков.
Ориентировочные составы на матч Австрия – Франция
Австрия: Пенц – Мвене, Вьобер, Дансо, Пош – Лаймер, Зайвальд – Забитцер, Баумгартнер, Кайнц – Грегорич.
Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Камавинга – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру
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