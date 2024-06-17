"Вы говорите о настрое? Нет, все дело в менталитете. Вы не можете сказать, что у таких игроков, как Трент, Фоден, Беллингем и Райс, нет мастерства, чтобы владеть мячом на любом участке поля. Главное – хочешь ли ты сделать разницу, владея мячом? Хочешь, чтобы что-то получилось? Нравится ли тебе получать мяч под давлением?

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Сербы позволили Англии владеть мячом, когда она была довольно низко. Когда они начали прессинговать немного больше, мы начали видеть, как Фоден выбивает мяч, не глядя, на 40 метров. То же самое Трент – на них это не похоже.

Мы никогда не видели, чтобы Хави, Иньеста и другие топ-игроки последних 15-20 лет делали что-то подобное. Чтобы расти, нужно брать ответственность на себя. Думаю, игроки вроде Фодена должны брать игру на себя", – цитирует Фабрегаса Daily Mail.

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