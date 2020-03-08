Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ

Колос в рамках 22-го тура чемпионата Украины принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колос неплохо стартовал в новом году, одержав победы над Александрией и Карпатами и выдав достойный поединок против Динамо. Да, команда тогда проиграла, но выдала равный первый тайм, а затем в меньшинстве несколько раз приблизилась к голу – в частности, после выходов один на один. В целом, ковалёвцы впечатляют скоростью и общей физической готовностью, а в кадровом плане выделяется Кожушко, Смирный, Ильин и Петров. Впрочем, перехваливать Колос также не стоит – по показаниям xG подопечные Руслана Костишина остаются последними в УПЛ, а по количеству фолов они стабильно в топе.

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Для ковалёвцев наступил интересный момент. Сейчас они идут в турнирной таблице шестыми с превосходством над Мариуполем в одно очко. Если дебютантам УПЛ действительно хочется остаться в первой шестёрке, им нужно побеждать Шахтер или надеяться на осечку азовцев с СК Днепр-1 – впрочем, не очень понятно, зачем это всё Колосу, если он в любом случае будет играть в плей-офф за еврокубки. По сути, подопечным Руслана Костишина сегодня не слишком нужен результат – они могут просто сыграть в своё удовольствие.

Предыдущий матч (единственный в истории противостояния):

18.10.2019. 11-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Шахтер – Колос – 6:0

Шахтер начал новый чемпионат, играя резервом, но после поражения Ворскле эксперимент начали сворачивать. Как следствие, СК Днепр-1 получил четыре гола за 23 минуты и чудом не получил столько же ещё до перерыва – и это после победы над Динамо. Сегодня дончане также не должны играть в полноги, ведь желательно набрать тонус перед матчами с Вольфсбургом. Впрочем, из-за последней причины Луиш Каштру должен пойти на небольшую ротацию, ведь Колос слишком много и грубо фолит. Травм дончанам не требуется.

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Жаль, что Шахтеру во второй половине чемпионата приходится придумывать мотивацию, но такова жизнь. "Оранжево-чёрные" могут позволить себе что угодно – заставить фактических чемпионов убиваться с Колосом трудно, поэтому у ковалёвцев будет маленький шанс на успех. Впрочем, для этого нужно качественно прессинговать, а значит нужно удерживать бешеный темп и действовать агрессивно. В такой манере необходимо играть идеально, ведь любое расстройство завершится шестью голами "горняков", как в осеннем поединке в Харькове.

Лучшие бомбардиры противостояния

Шахтер: Жуниор Мораес, Тайсон – по два, Евгений Коноплянка, Додо – по одному

Колос: Нет

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Задоя (Колос)

Травмированные: Костышин – Соломон, Алан Патрик, Пихалёнок, Малышев

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер

Колос: Волынец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Ориховский – Ильин, Смирный, Вильхьяльмссон – Лысенко

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

"Изюминки"

– Колос крупнейшее поражение в УПЛ потерпел именно от Шахтера (0:6, 18.10.2019)

– Безничейная клубная рекордная серия Колоса в УПЛ началась 28 сентября и продолжается 13 матчей (5 побед и 8 поражений).

– Шахтер при Луише Каштру может одержать 10-ю гостевую победу во всех турнирах.

– Шахтер при арбитре Ярославе Козике провёл 18 игр в УПЛ и ещё ни разу не проигрывал (+16= 2).

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Колос – очень хороший коллектив, но до равных матчей против Шахтера и отбора очков у него подопечные Руслана Костишина ещё не доросли. Для ковалёвцев успехом станет любой результат, отличный от разгромного, а за гол в ворота Пятова вообще можно давать медаль. Впрочем, вряд ли "горняки" забьют новичку УПЛ меньше, чем Динамо во вторник.

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