Шахтер наградил фаната, который спас людей из тонущего автомобиля – им оказался прокурор и брат олимпийского чемпиона

Донецкий Шахтер пригласил на тренировку команды Казбека Тедеева, который спас супружескую пару из машины, упавшей в воду в Киеве 29 февраля.

Казбек Тедеев – прокурор Киевской области и троюродный брат олимпийского чемпиона по вольной борьбе Эльбруса Тедеева. Во время спасения пары Казбек был в шапке с символикой Шахтера. Клуб пригласил его на тренировку и вручил подарки.

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"У нас добрые и отзывчивые люди, которые в любой момент, погоду, при любых обстоятельствах готовы помочь. Это радует, я просто горд за него. Не знаю, как бы я поступил, но человек показал, что он ни капли не сомневался, просто действовал по ситуации.

Очень приятно, что у нас такой болельщик, герой, можно сказать. Думаю, мы немного ближе стали, и он познакомился с командой. Мы очень горды, что у нас есть такой болельщик", – сказал капитан "горняков" Андрей Пятов.

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