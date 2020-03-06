toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Шахтер наградил фаната, который спас людей из тонущего автомобиля – им оказался прокурор и брат олимпийского чемпиона

20:40 168 Читати українською
Шахтер наградил фаната, который спас людей из тонущего автомобиля – им оказался прокурор и брат олимпийского чемпиона
Андрей Пятов и Казбек Тедеев / фото: Шахтер

Донецкий Шахтер пригласил на тренировку команды Казбека Тедеева, который спас супружескую пару из машины, упавшей в воду в Киеве 29 февраля.

Казбек Тедеев – прокурор Киевской области и троюродный брат олимпийского чемпиона по вольной борьбе Эльбруса Тедеева. Во время спасения пары Казбек был в шапке с символикой Шахтера. Клуб пригласил его на тренировку и вручил подарки.

Коваленко начал тренировки в общей группе Шахтера

"У нас добрые и отзывчивые люди, которые в любой момент, погоду, при любых обстоятельствах готовы помочь. Это радует, я просто горд за него. Не знаю, как бы я поступил, но человек показал, что он ни капли не сомневался, просто действовал по ситуации.

Очень приятно, что у нас такой болельщик, герой, можно сказать. Думаю, мы немного ближе стали, и он познакомился с командой. Мы очень горды, что у нас есть такой болельщик", – сказал капитан "горняков" Андрей Пятов.

Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛ

blog_ava
Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана
15:12
713
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер футбольные фанаты Андрей Пятов Андрей Пятов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
41
мин
Ворскла
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук