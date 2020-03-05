Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛ

Уже на этих выходных пройдут поединки 22-го тура Премьер-лиги – последнего в первом этапе перед разделением команд на две группы. Все самые важные текущие расклады в турнирной таблице УПЛ читайте на "Футбол 24".

22-й тур УПЛ, матчи которого будут сыграны 7 и 8 марта, станет последним в первом этапе элитного украинского футбольного дивизиона. После него команды будут разделены на две группы и продолжат борьбу уже против 5-ти соперников. Заметим, что в текущем сезоне даже место в нижней шестерке (или группе 2) не исключает квалификации в Лигу Европы, поскольку регламент УПЛ предусматривает плей-офф между 5-8 командами после завершения регулярного сезона. Победитель плей-офф получит право сыграть в Лиге Европы 2020/21. Поэтому, в отличие от прошлых лет, борьба в нижней шестерке обещает быть интересной, ведь всем без исключения командам есть за что бороться.

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"Футбол 24" анализирует ситуацию в турнирной таблице перед заключительным туром первого этапа УПЛ 2019/20.

Лидер

Здесь все просто и понятно. К последнему матчу первой части чемпионата Украины Шахтер подходит явным фаворитом гонки. Команда Луиша Каштру лишь трижды потеряла очки, а первое поражение в УПЛ потерпела уже весной – в поединке 20-го тура против полтавской Ворсклы. Такие показатели позволяют "горнякам" уверенно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы за 11 туров до окончания чемпионата, поскольку Заря отстает от Шахтера уже на 13 очков, а Динамо – на целых 14. Понятно, что 22-й тур, в котором Шахтер сыграет с Колосом, не подвинет дончан с первой позиции.

Зона Лиги чемпионов

В сезоне 2020/21 вице-чемпион Украины стартует с 3-го раунда квалификации ЛЧ. В последние годы такой командой неизменно было Динамо, которое не может квалифицироваться в самый престижный клубный турнир Европы уже 3 сезона подряд. Перед 22-м туром подопечные Михайличенко занимают лишь 3-ю позицию в чемпионате Украины, отставая от Зари на один балл.

Динамо гарантированно проведет второй этап УПЛ в первой шестерке, но по итогам 22-го тура может оказаться аж на 4-й строчке. Если киевляне проиграют Александрии, а Десна дома победит Зарю, то команда Александра Рябоконя подвинет динамовцев с третьего места благодаря лучшим показателям в личных встречах. Борьба за Лигу чемпионов во втором этапе обещает быть жаркой.

Места в верхней шестерке

Шахтер, Заря, Динамо, Десна и Александрия гарантировали себе места в первой группе на второй этап УПЛ. При этом "горняки" гарантированно завершат первый этап лидером. Единственный вопрос – кто станет последней командой верхней шестерки. Перед последним туром первого этапа претендентов осталось лишь двое – Колос и Мариуполь.

Дебютант УПЛ еще несколько дней назад был в куда лучшем положении, но поражение от Динамо подтолкнуло команду Руслана Костышина на край пропасти. После неудачи в матче с киевлянами и победы Мариуполя над Ворсклой Колос опережает азовцев только на один пункт. Казалось бы – выигрывай в 22-м туре и выходи в первую шестерку. Но есть одно "но" – команду из Ковалевки ожидает поединок против Шахтера, тогда как Мариуполь сыграет против СК Днепр-1, который уже потерял шансы на верхнюю шестерку.

Команда Костышина проводит блестящий сезон, учитывая статус абсолютного дебютанта Премьер-лиги, но рискует все же оказаться за пределами сильнейшей группы во втором этапе. Колос может не устроить даже ничья с Шахтером, ведь если Мариуполь обыгрывает СК Днепр-1, то опередит ковалевцев благодаря лучшим результатам в личных матчах (1:2, 2:0). Именно личные встречи, согласно статье 22 Регламента УПЛ, являются приоритетным фактором при определении мест в случае равенства очков. Поэтому поединок с "горняками" станет для Колоса моментом истины – и тут никакого преувеличения нет. Разве что придется надеяться на победу команды Михайленко над Мариуполем в параллельном матче.

Заметим, что Колосу не слишком удаются матчи против грандов – в трех поединках против Шахтера и Динамо команда Костышина не забила ни одного гола, зато пропустила в свои ворота 12.

Что касается Мариуполя, то здесь тоже все довольно просто – команда Бабича имеет хорошие шансы на место в топ-6. Вполне вероятно, что азовцам хватит выездной победы над СК Днепр-1, поскольку вряд ли Шахтер позволит себе уступить Колосу, даже с учетом будущей игры Лиги Европы против Вольфсбурга. Тем более, следует учесть длительное сотрудничество Шахтера и Мариуполя – очевидно, что для "горняков" будет лучше видеть в верхней шестерке именно команду Бабича, а не Колос. В таком случае арендованные игроки, выступающие за Мариуполь, получат игровую практику против более сильных оппонентов. Кроме того, некоторые из них не сыграют против "горняков" в личных матчах.

В конце концов, Мариуполь устроит даже ничья в случае победы Шахтера в параллельном матче. Поединки Колос – Шахтер и СК Днепр-1 – Мариуполь стартуют 8 марта в 17:00. Кто из двух команд – Колос или Мариуполь – наберет в 22-м туре больше очков, чем конкурент, тот и будет выступать в верхней шестерке.

Вылет

Как известно, со следующего сезона в УПЛ будут выступать 14 команд, поэтому в текущем чемпионате элитный дивизион покинет только один коллектив. Перед завершением первого этапа соревнований главным аутсайдером являются Карпаты, которые отстают от спасительной 11-й позиции уже на 5 очков и имеют серьезные проблемы с финансированием. В активе "зелено-белых" 12 пунктов, у Ворсклы – 17. Олимпик набрал 18 баллов, а Львов – 19.

В 22-м туре команду Романа Санжара устроит только победа в львовском дерби, ведь Ворскла весной демонстрирует лучшие результаты и игру, чем львовяне. Полтавчане на выходных сыграют против Олимпика, а победа позволит ворсклянам обойти команду Висенте Гомеса и подняться на 10 место (а, возможно, даже на 9). С учетом плей-офф за место в Лиге Европы команда Максимова вполне может замахнуться даже на еврокубки, ведь до 8 -йпозиции не так много – всего 5 очков.

Ко второму этапу УПЛ Карпаты гарантированно подойдут на последнем месте чемпионата. Десять туров в группе 2, в которой будут играть также Ворскла, Львов, Олимпик, СК Днепр-1 и Мариуполь/Колос и определит одну команду, которая следующий сезон проведет в Первой лиге.

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