Наставник Шахтера – о его "сватовстве" в Фейеноорд: "Приятно, что мое имя вспоминают в таком большом клубе"
Тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал слухи, где его сватают на пост наставника Фейеноорда на замену Арне Слоту.
"Прежде всего, позвольте мне сказать, что Арне собирается сделать фантастический шаг. И он это заслужил, потому что проделал великолепную работу в Фейеноорде. Приятно, что мое имя упоминают в аспекте работы в таком большом клубе. Это показывает, что я достиг чего-то в Фейеноорде как помощник тренера.
Срна сделал заявление о судьбе Пушича – тренера Шахтера сватали в Ливерпуль
Больше мне нечего сказать, на данный момент. Мой контракт с Шахтером рассчитан еще на два года, и несмотря на сложные обстоятельства, мне здесь нравится. Посмотрим, что принесет будущее. Я не мог предвидеть того, что мы уже в этом сезоне выиграем чемпионат и Кубок Украины, когда только приступил к этой работе в октябре. На тот момент в чемпионате лидировало Динамо, но мой первый матч в турнире был топ-матчем против киевлян, и мы выиграли его, выйдя на первое место. Я освоил стиль игры намного быстрее, чем ожидалось, и мой подход прижился", – цитирует Пушича De Telegraaf.
Напомним, что ранее наставник Шахтера работал помощником Арне Слота, который вскоре покинет Фейенорд ради Ливерпуля.
Шахтер и Динамо в битве за чемпионство: козыри на сотни миллионов, желание Ахметова может сыграть на руку Шовковскому