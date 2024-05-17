"Прежде всего, позвольте мне сказать, что Арне собирается сделать фантастический шаг. И он это заслужил, потому что проделал великолепную работу в Фейеноорде. Приятно, что мое имя упоминают в аспекте работы в таком большом клубе. Это показывает, что я достиг чего-то в Фейеноорде как помощник тренера.

Срна сделал заявление о судьбе Пушича – тренера Шахтера сватали в Ливерпуль

Больше мне нечего сказать, на данный момент. Мой контракт с Шахтером рассчитан еще на два года, и несмотря на сложные обстоятельства, мне здесь нравится. Посмотрим, что принесет будущее. Я не мог предвидеть того, что мы уже в этом сезоне выиграем чемпионат и Кубок Украины, когда только приступил к этой работе в октябре. На тот момент в чемпионате лидировало Динамо, но мой первый матч в турнире был топ-матчем против киевлян, и мы выиграли его, выйдя на первое место. Я освоил стиль игры намного быстрее, чем ожидалось, и мой подход прижился", – цитирует Пушича De Telegraaf.

Напомним, что ранее наставник Шахтера работал помощником Арне Слота, который вскоре покинет Фейенорд ради Ливерпуля.

Шахтер и Динамо в битве за чемпионство: козыри на сотни миллионов, желание Ахметова может сыграть на руку Шовковскому