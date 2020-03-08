Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Колос в рамках 22-го туру чемпіонату України приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колос непогано стартував у новому році, здобувши перемоги над Олександрією з Карпатами та видавши гідний поєдинок проти Динамо. Так, команда тоді програла, але видала рівний перший тайм, а потім у меншості кілька разів наблизилась до голу – зокрема, після виходів сам на сам. Загалом, ковалівці вражають швидкістю та загальною фізичною готовністю, а в кадровому плані найбільше виділяється Кожушко, Смирний, Ільїн та Петров. Втім, перехвалювати Колос також не варто – за показниками xG підопічні Руслана Костишина залишаються останніми в УПЛ, а за кількістю фолів вони стабільно в топі.

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Для ковалівців настав цікавий момент. Нині вони йдуть у турнірній таблиці шостими з перевагою над Маріуполем в одне очко. Якщо дебютантам УПЛ дійсно хочеться залишитись у першій шістці, їм потрібно перемагати Шахтар або сподіватися на осічку азовців з СК Дніпром-1 – втім, не дуже зрозуміло, навіщо це взагалі Колосу, якщо він в будь-якому випадку буде боротися за зону плей-офф за єврокубки. По суті, підопічним Руслана Костишина сьогодні не дуже потрібен результат – вони можуть просто зіграти у своє задоволення.

Попередній матч (єдиний в історії протистояння):

18.10.2019. 11-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Шахтар – Колос – 6:0

Шахтар розпочав новий чемпіонат, граючи резервом, але після поразки Ворсклі експеримент почали згортати. Як наслідок, СК Дніпро-1 отримав чотири голи за 23 хвилини і дивом не отримав стільки ж ще до перерви – і це після перемоги над Динамо. Сьогодні донеччани також не повинні грати в півноги, адже їм бажано набрати тонус перед матчами з Вольфсбургом. Втім, через останню причину Луїш Каштру повинен піти на невеличку ротацію, адже Колос занадто багато і грубо фолить. Травм донеччанам не потрібно.

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Прикро, що Шахтарю в другій половині чемпіонату доводиться вигадувати мотивацію, але таке життя. "Помаранчево-чорні" можуть дозволити собі будь-що – змусити фактичних чемпіонів вбиватися з Колосом важко, тож у ковалівців буде невеличкий шанс на успіх. Втім, для цього потрібно якісно пресингувати, а значить потрібно тримати шалений темп і діяти агресивно. В такій манері необхідно відіграти ідеально, адже будь-який розлад завершиться шістьма голами "гірників", як у осінньому поєдинку в Харкові.

Найкращі бомбардири протистояння

Шахтар: Жуніор Мораес, Тайсон – по два, Євген Коноплянка, Додо – по одному

Колос: немає

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Задоя (Колос)

Травмовані: Костишин – Соломон, Алан Патрік, Піхальонок, Малишев

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар

Колос: Волинець – Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець – Богданов, Оріховський – Ільїн, Смирний, Вільх'яльмссон – Лисенко

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

"Родзинки"

– Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря (0:6, 18.10.2019)

– Безнічийна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ розпочалася 28 вересня й триває 13 матчів (5 перемог та 8 поразок).

– Шахтар при Луішу Каштру може здобути 10-ту гостьову перемогу у всіх турнірах.

– Шахтар при арбітру Ярославу Козику провів 18 ігор в УПЛ і ще жодного (!) разу не програвав (+16=2).

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Колос – дуже хороший колектив, але до рівних матчів проти Шахтаря та до відбору очок у нього підопічні Руслана Костишина ще не доросли. Для ковалівців успіхом стане будь-який результат, відмінний від розгромного, а за гол у ворота Пятова взагалі можна дати медаль. Втім, навряд чи "гірники" заб'ють новачку УПЛ менше, ніж Динамо у вівторок.

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