Динамо уверенно обыграло Колос – Цыганков и Соль возвращаются героями, VAR помогает

Динамо Киев одолело Колос (2:0) в 21-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос на "Футбол 24", стартовал в 19:30. В первом круге киевляне одолели команду Костишина со счетом 4:0, но не обошлось без судейских скандалов. Динамовцы хотели взять реванш за поражение от СК Днепр-1. А вот Колос после зимнего перерыва выиграл оба матча и ворвался в топ-6 с уверенным отрывом. Лучший бомбардир коваливчан Евгений Смирный (5 голов) не мог выйти на поле, ведь он арендован у киевлян. Интересно, что лучшим ассистентом гостей является другой экс-динамовец Павел Ореховский (4 голевые передачи).

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу

На 4-й минуте Колос легко разыграл атаку по правому флангу и заработал пенальти после фола Караваева. Впрочем, VAR зафиксировал очевидное положение вне игры. Экс-хавбек Динамо Андрей Богданов подал несколько стандартов. Еще один бывший киевлянин Кирилл Петров пробил прямо в руки Бойко, в другом случае Денис спокойно сыграл на выходе. Получше, целостнее действуют гости в первых минут 20. У киевлян только очень неудачный удар Де Пены головой. А вот соперника подопечные Михайличенко не успевают накрывать. Попов позволил Лысенко пробить из пределов штрафной – обводному удару лишь немного не хватило точности.

Караваев много ошибается и сзади, и в атаке. Почему было не заменить дисквалифицированного Миколенко Пиваричем, загадка. Сразу 7 замен в поле сделал главный тренер Динамо, плюс сменил вратаря, но с позиционными атаками полная беда, еще хуже, чем в меньшинстве против Днепр-1. Блестяще двигается Колос, успевая накрывать по несколько игроков против одного соперника. Де Пена неплохо пробил штрафной от газона, обведя стенку. Волынец на месте, самый острый удар киевлян на 28-й минуте.

Кадири перехватил мяч в центре поля, пошла быстрая контра. Цыганков решил завершить ее ударом из-за пределов штрафной в руки голкиперу, хотя можно было поинтереснее разыграть с партнерами. Михайличенко пытается поддержать Шапаренко, которого заменил Шепелев уже после 30 минут игры. Отчаявшийся Николай, в сердцах вырывается из этих объятий. Похоже, виновный в провальной игре центра поля тренерским штабом найден.

Голевая атака Динамо на 40-й минуте. Кендзера нацелено подал, Дуэлунд поборолся, Де Пена первый на отскоке. Непростой удар Карлоса в штангу, Соль добивает в пустые ворота, есть первый гол в официальной встрече за сезон от испанца. VAR подтвердил, что Фран избежал офсайда – 1:0. Много столкновений, еще больше желтых карточек. Виталий Романов 3 раза наказал динамовцев, а дважды гостей. В свою очередь Задое досталась прямая красная за брутальный подкат против Цыганкова, VAR решение не отменил. Виктор с криком от боли оказался на газоне.

Соль опустился в глубину и вывел Дуэлунда вперед. Датчанин неплохо пробил, но не докрутил. Вот это уже провал. Шабанова накрыли в прессинге, Кожушко, заменивший Лысенко в перерыве, выбежал один на один с Бойко – Караваев классным спринтом успел накрыть, но там и так минимальный офсайд фиксируют судьи. Шедевр! Цыганков взял и закрутил метров с 25 в дальний верхний угол. Отмечаем, что быструю атаку начал с центра поля Шепелев, а голевой пас отдал Кендзера.

Капитан гостей Гавриш по-детски дарит мяч Цыганковe, тот мгновенно вперед. Соль немного перетянул с ударом, а Дуэлунду на добивании не дал сыграть тот же №13 Колоса, который исправился за свою ужасную передачу без давления прессингом. На подачу углового выпрыгнули Кендзера и Попов – помешали сами себе партнеры. Соль справа пускает в прорыв Кендзеру, Кадири выиграл верховую борьбу, однако дал выше.

Вербич, заменивший Де Пену на 52-й, и Кадири привозят на своей половине моменты для быстрой контратаки. Впрочем, Колос не пользуется подарками. Кожушко снова врывался в центральный коридор (привет Шабанову и Попову), на этот раз прошил Бойко. Но VAR отменяет гол, фиксируя незначительный офсайд. И снова повторы в пользу команды Михайличенко, который ранне критиковал систему видеоассистентов рефери. Детские ошибки Колоса продолжаются. Море брака от обеих команд при выходе со своей половины поля. Караваев пробивал метров с 10, однако пытался подстроиться под правую ногу, удар успели заблокировать.

Шепелев одним пасом создал пространство подумать для Дуелунда, сразу пошел роскошный заброс от датчанина. Караваев пробивал с лета – Волынец парировал. А теперь уже Александр отпустил своего игрока в похожей атаке Колоса. Морозко пробил не слишком точно с перспективной позиции. Соль классно придержал мяч для Цитаишвили, который только вышел на 88-й вместо Дуэлунда. У Гио снаряд свалился с ноги. Цитаишвили создает момент для Караваева, тот катит на Соля во вратарскую – удар во вратаря. Вербич дал за спину, Фран не дотянулся. Цыганков дважды подряд пробивал метров с 11. Защита и вратарь Колоса на месте.