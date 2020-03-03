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Вильхьяльмссон знает, что нужно Колосу для успешного противодействия Динамо и Шахтеру

00:00 6 Читати українською
Вильхьяльмссон знает, что нужно Колосу для успешного противодействия Динамо и Шахтеру
Арни Вильхьяльмссон / Сайт Колоса

Форвард Колоса Арни Вильхьяльмссон поделился своими ожиданиями от двух следующих туров УПЛ, в которых команда встретится с Динамо и Шахтером.

 

"Сейчас у нас положительные эмоции – две победы над хорошими соперниками. После зимней паузы мы выглядим неплохо.

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Моя физическая форма еще не стопроцентная, но мы все понемногу набираем. Сейчас будем готовиться к Динамо и Шахтеру. В этих матчах нам нужна нордическая ментальность, я бы сказал – настоящая исландская", – заявил Вильхьяльмссон в комментарии Футбольном формату.

Напомним, Колос встретится с Динамо уже 3 марта, а через пять дней будет принимать второго гранда – Шахтер.

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