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Шахтер будет играть в финале Лиги Европы, – смелое заявление Грачева

15:31 147 Читати українською
Шахтер будет играть в финале Лиги Европы, – смелое заявление Грачева
Виктор Грачев / Фото ФК Шахтер

Бывший нападающий Шахтера Виктор Грачев высоко оценил перспективы донетчан в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

"Вольфсбург находится на седьмом месте в чемпионате Германии и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей – 34:30. Команда нечасто забивает и еще реже пропускает.

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Немцы вообще не дадут играть на легких мячах. Будут давить, прессинговать, предложат жесткий силовой футбол от первой до последней минуты. Шахтеру очень трудно играть против таких команд. Вспомните хотя бы 0:7 от Баварии пять лет назад. Или недавнее поражение Айнтрахту.

Шахтер лидирует в УПЛ и имеет преимущество в 13 очков. При таких условиях каждый тренер рискнул бы поставить этот турнир на второй план, потому что первое место никуда не денется. Почему бы Каштру не выиграть Лигу Европы? Я не вижу в соперниках команд, которые были бы весьма сильнее Шахтера. Прогнозирую, что наш клуб будет играть в финале", – цитирует Грачева Газета по-украински.

Напомним, в рамках 1/8 финала ЛЕ Шахтеру будет противостоять Вольфсбург. В прошлом раунде турнира "горняки" прошли Бенфику.

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Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Виктор Грачёв
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